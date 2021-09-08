В Челябинской области еще 368 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 8 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более десяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 368 положительных результатов. Школьников среди заболевших на этот раз нет. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 89 тысяч 424 человека. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На лечении остаются 8 тысяч 344 человека. Накануне из больниц выписаны 272 пациента, всего с начала пандемии болезнь победили 76 тысяч 860 южноуральцев.

Во вторник, 7 сентября, от COVID-19 на ковидных базах Челябинской области скончались 22 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 178 южноуральцев.

Между тем главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова предложила лечить пациентов с ковидом за деньги, а бесплатные препараты (их стоимость иногда составляет трехзначную цифру) выдавать только привитым.

Единственным надежным способом защиты от тяжелой формы коронавируса остается прививка. В начале этого учебного года мобильные пункты вакцинации открыты в крупнейших вузах Челябинской области.



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