В Челябинской области еще 4443 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав региона озвучил сводку на 9 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 4443 положительных результата, среди заболевших — 656 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 207 тысяч 611 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 3203 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 157 тысяч 256 южноуральцев. На лечении остаются 42 тысячи 433 человека, многие лечатся дома.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 20 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7860 южноуральцев.

Куда в Челябинской области обращаться с ОРВИ и при подозрении на ковид — инструкция. Региональный Минздрав рассказал, как попасть на прием к доктору и вызвать врача домой.



В Челябинской области изменился график работы ковидных поликлиник.



Контактные по ковиду в Челябинской области больше не будут уходить на изоляцию — Роспотребнадзор прекращает выдачу предписаний.





