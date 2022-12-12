В Челябинской области еще 95 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 12 декабря 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 5 тысяч тестов на коронавирус и получили 90 положительных результатов, среди заболевших есть восемь школьников, сообщает сегодня, 12 декабря, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 65 человек. Продолжают лечение 1 тысяча 175 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида никто не умер. Всего с начала пандемии вирус оборвал жизни 10 тысяч 345 южноуральцев.

Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.

Между тем, по данным регионального Роспотребнадзора, эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 70%. Чаще всего болеют взрослое население и школьники. Карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области.