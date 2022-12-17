В Челябинской области еще 94 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1092 пациента

На утро 17 декабря в Челябинской области официально зарегистрировано 395178 случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки заболели 94 человека, в том числе девять школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1092 пациента. Граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические проявления заболевания, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии коронавируса 384589 южноуральцев выздоровели и выписаны из больниц. Еще 81 человек победил болезнь за последние сутки.

«За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались два пациента»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего с начала пандемии ковида медики взяли 7 969 591 анализ на ковид. За минувшие 24 часа протестировано 7090 южноуральцев.

В Челябинской области заболеваемость ОРВИ и гриппом в два раза превысила эпидпорог. В этом году активно болеют взрослые. 14 декабря областной штаб принял решение задействовать комплексный план по борьбе с ОРВИ и гриппом. Подробнее — в нашем материале.