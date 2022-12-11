В Челябинской области еще 93 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1145 пациентов

На утро 11 декабря в Челябинской области официально зарегистрировано 394 599 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки заболели 93 человека, в том числе семь школьников.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1145 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции 383 967 южноуральцев выздоровели и покинули медицинские учреждения. Еще 161 человек вылечился за прошедшие сутки.

«За последние сутки от COVID-19 скончались два пациента»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

За весь период пандемии жители Челябинской области сдали 7 935 780 анализов на ковид методами ИФА и ПЦР. За минувшие 24 часа протестировано 6929 южноуральцев.