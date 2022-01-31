В Челябинской области еще 3277 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав региона озвучил сводку на 31 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 13,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 3277 положительных результатов, среди заболевших 577 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 168 тысяч 577 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 956 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 145 тысяч 211 южноуральцев. На лечении остаются 15 тысяч 565 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 8 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7738 южноуральцев.

В Челябинской области откроют новые пункты бесплатного ПЦР‑тестирования на ковид. На нашем сайте вы можете увидеть полный перечень и адреса таких площадок.



Челябинский врач назвал нетипичный симптом омикрона. На Южном Урале официально подтверждены 42 случая нового штамма.

