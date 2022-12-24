В Челябинской области еще 79 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1097 пациентов

Сегодня, 24 декабря, в Челябинской области официально зарегистрировано 395783 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 79 человек, в том числе три школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1097 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции выздоровели и выписаны из больниц 385182 южноуральца. Еще 55 человек победили болезнь за последние сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки от COVID-19 скончались два пациента.

За весь период пандемии ковида медики провели 8 007 270 исследований на коронавирус, используя методы ИФА и ПЦР. За минувшие сутки протестирован 6471 человек.

Жители Челябинской области по-прежнему могут привиться от коронавируса и гриппа в поликлиниках по месту жительства и круглосуточных пунктах вакцинации.