В Челябинской области еще 230 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 11 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более семи тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 230 положительных результатов, среди заболевших есть 12 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 340 тысяч 764 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 11 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 91 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 329 тысяч 410 южноуральцев. Продолжают лечение 2 тысячи 197 пациентов.



Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном умершем от коронавируса пациенте. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 16 человек.

График работы пунктов вакцинации от коронавируса изменили в Челябинской области — где можно сделать прививку от COVID‑19 с 9 по 14 августа.

