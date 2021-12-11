В Челябинской области еще 622 человека заболели коронавирусом за сутки

Лечение продолжает 7321 пациент

На сегодняшний день, 11 декабря, в Челябинской области официально зарегистрировано 135587 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 622 человека, включая двух школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях проходят лечение 7321 человек. Граждане, у которых отсутствуют хронические заболевания и клинические проявления болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больниц 832 южноуральца. Всего с начала пандемии выздоровели 121489 человек.

«За последние сутки от COVID-19 умерли 29 пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Жители Челябинской области продолжают сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Так, за последние 24 часа протестировано 12829 южноуральцев. Всего с начала пандемии медиками проведено 4 760 501 исследование.

Напомним, южноуральцы могут поставить прививку от коронавируса в круглосуточных пунктах вакцинации, а также в поликлиниках по месту жительства.