В Челябинской области еще 620 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 7104 пациента

На утро 12 декабря в Челябинской области официально зарегистрировано 136207 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, положительный результат ПЦР-тестов за прошедшие сутки получили 620 южноуральцев, включая шестерых школьников.

«На сегодняшний день в медицинских учреждениях на лечении остаются 7104 пациента. Граждане, не имеющие клинических проявлений болезни и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Согласно обновленной статистике Минздрава, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 30 пациентов.

С начала пандемии из больниц выписаны 122296 человек, еще 807 южноуральцев — за последние сутки.

«Всего за время пандемии методами ИФА и ПЦР проведено 4 773 097 исследований. За прошедшие сутки взято 12596 тестов»,— добавили в ведомстве.

Напомним, жители Челябинской области могут поставить прививку от коронавируса в поликлиниках по месту жительства, а также в круглосуточных пунктах вакцинации.