В Челябинской области еще 619 человек заболели коронавириусом за сутки

Лечение продолжают 18095 пациентов

На утро 21 ноября в Челябинской области официально зарегистрировано 122789 случаев заболевания коронавирусом. Согласно статистике регионального министерства здравоохранения, за сутки заболели 619 южноуральцев, включая двух школьников.

«На сегодняшний день в больницах продолжают лечение 18095 человек. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки и хронические заболевания, лечатся дома под присмотром медиков»,— уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больниц 674 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 выздоровели 98513 южноуральцев.

«За минувшие сутки от коронавируса скончались 29 пациентов»,— уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Всего с начала пандемии медиками исследован 4 537 381 ПЦР-тест. Еще 10888 анализ — за последние 24 часа.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно привиться от COVID-19 в крупных ТРК региона, а также в торговых комплексах, в круглосуточных пунктах вакцинации и во дворце спорта «Юность».