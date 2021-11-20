В Челябинской области еще 612 человек заразились коронавирусом за сутки

На лечении остаются 18179 пациентов

На сегодняшний день, 20 ноября, в Челябинской области официально зарегистрировано 122170 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 612 человек, включая четверых школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В ковидных госпиталях на лечении остаются 18179 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели и выписаны из больниц 97839 южноуральцев, в том числе 688 человек — за минувшие сутки.

«За последние сутки от COVID-19 скончались 30 пациентов»,— добавили в Минздраве Челябинской области.

Жители Южного Урала продолжают сдавать анализы на коронавирус. За минувшие 24 часа медиками протестировано 10904 человека. Всего с начала пандемии проведено 4 526 493 исследований.

В эти выходные можно будет бесплатно поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона, торговых комплексах, в круглосуточных пунктах вакцинации, а также во дворце спорта «Юность».