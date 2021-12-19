В Челябинской области еще 592 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 5895 пациентов

На утро 19 декабря в Челябинской области официально зарегистрировано 140467 случаев заболевания коронавирусом. Согласно статистике регионального министерства здравоохранения, положительный результат ПЦР-теста за прошедшие сутки получили 592 человека, включая одного школьника.

«На сегодняшний день в больницах на лечении остаются 5895 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков болезни и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки от COVID-19 умерло 28 южноуральцев.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 127564 пациента. За последние сутки выписаны 865 человек.

За прошедшие 24 часа протестирован 12701 южноуралец. Всего с начала пандемии медиками взято 4 845 790 ПЦР-тестов.

Напомним, поставить прививку от коронавируса можно в круглосуточных пунктах вакцинации, поликлиниках по месту жительства и КРК «Мегаполис». Привиться можно будет и в новогодние праздники: часы работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.