В Челябинской области еще 575 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 8013 пациентов

На сегодняшний день, 26 марта, в Челябинской области официально зарегистрирован 315761 случай заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки, согласно статистике регионального министерства здравоохранения, заболели 575 человек, в том числе 41 школьник.

«На сегодняшний день на лечении остаются 8013 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего за период пандемии выздоровело 299054 южноуральца. За минувшие сутки выздоровели и выписаны из больниц 1005 человек.

«За последние сутки от коронавирусной инфекции умерло 12 пациентов»,— уточнили в пресс-службе Минздрава.

За прошедшие сутки жители Челябинской области сдали 12834 анализа на COVID-19. За весь период пандемии исследовано 6 294 936 ПЦР-тестов.

Напомним, в эти выходные поставить прививку от коронавируса можно в круглосуточных пунктах вакцинации, ТРК и торговых комплексах. Список адресов и график работы передвижных лабораторий смотрите на нашем сайте.