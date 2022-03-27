В Челябинской области еще 571 человек заболел коронавирусом за сутки

На лечении остаются 8014 пациентов

На утро 27 марта в Челябинской области официально зарегистрировано 316332 случая заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за минувшие сутки заболел 571 человек, включая 42 школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 8014 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 299614 южноуральцев. За последние сутки выписаны 560 человек.

Согласно обновленной статистике регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 10 пациентов.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. Всего за пандемию медики исследовали 6 306 578 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа протестировано 12202 южноуральца.

Напомним, в эти выходные поставить прививку от коронавируса можно в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.