В Челябинской области еще 564 человека заразились коронавирусом за сутки

На лечении остаются 17187 южноуральцев

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 564 южноуральца. Всего на сегодняшний день, 7 ноября, в регионе зарегистрировано 114537 случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

За сутки из больниц выписаны 202 пациента. Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из медучреждений 91584 человека. Лечение проходят 17187 южноуральцев.

«За прошедшие сутки от коронавируса скончались 29 человек»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

За сутки южноуральцы сдали 12101 ПЦР-тест. С начала пандемии коронавируса медики провели 4 370 484 исследования.

Напомним, поставить прививку от COVID-19 южноуральцы могут в круглосуточных пунктах вакцинации, в крупных ТРК региона, а также во дворце спорта «Юность». График работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.