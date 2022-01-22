В Челябинской области еще 552 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении находится 3691 пациент

На сегодняшний день, 22 января, в Челябинской области официально зарегистрировано 153748 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 552 человека, включая 52 школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях продолжает лечение 3691 пациент. Граждане, не имеющие клинических проявлений болезни и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц 142325 южноуральцев. За последние сутки выписан один человек.

По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки от коронавируса скончались восемь пациентов.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на COVID-19. Всего за период пандемии исследовано 5 237 360 ПЦР-тестов, в том числе 15837 тестов — за минувшие 24 часа.

В эти выходные в крупных ТРК региона, торговых центрах и домах культуры состоится бесплатная вакцинация граждан от COVID-19. Также можно привиться в круглосуточных пунктах вакцинации. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.