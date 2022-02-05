В Челябинской области еще 5354 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются почти 33 тысячи пациентов

На сегодняшний день, 5 февраля, в Челябинской области официально зарегистрировано 189452 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 5354 человека, в том числе 789 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях продолжают лечение 32858 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровел и выписан из больниц 148731 южноуралец. За последние сутки выписано 957 человек.

«От COVID-19 за прошедшие сутки скончались 13 пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

За период пандемии медиками исследовано 5 454 383 ПЦР-теста. За минувшие 24 часа взят 22591 анализ.

В эти выходные поставить прививку от коронавируса южноуральцы могут в ТРК, торговых центрах, дворцах культуры и городской администрации. Вакцинироваться можно также в круглосуточных пунктах вакцинации. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.