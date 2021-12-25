В Челябинской области еще 528 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются почти три тысячи пациентов

На сегодняшний день, 25 декабря, в Челябинской области официально зарегистрировано 143799 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 528 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях на лечении остаются 2950 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений болезни и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны 133669 южноуральцев. Еще 1009 человек — за последние сутки.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 29 пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. Так, за минувшие 24 часа медики протестировали 9860 южноуральцев. Всего с начала пандемии исследовано 4 907 257 ПЦР-тестов.

В эти выходные в крупных ТРК региона можно бесплатно поставить прививку от коронавируса. Привиться можно и в круглосуточных пунктах вакцинации. График работы и полный список адресов смотрите в нашем материале.