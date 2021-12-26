В Челябинской области еще 519 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении в больницах остается менее трех тысяч пациентов

На утро 26 декабря в Челябинской области официально зарегистрировано 144318 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 519 южноуральцев, включая одного школьника.

«На сегодняшний день в медицинских учреждениях продолжают лечение 2909 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки болезни и хронические заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 28 человек.

Всего с начала пандемии коронавируса выздоровел и выписан из больниц 134201 южноуралец. За последние сутки выписаны 532 пациента.

За минувшие 24 часа медиками исследовано 11790 тестов на коронавирус. Всего за период пандемии взято 4 919 047 анализов.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку в крупных ТРК региона, а также в круглосуточных пунктах вакцинации. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.