В Челябинской области еще 5107 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 47948 пациентов

На утро 13 февраля в Челябинской области официально зарегистрировано 227232 случая заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, положительный результат ПЦР-теста за последние сутки получили 5107 южноуральцев, включая 893 школьника.

«На сегодняшний день в больницах на лечении остаются 47948 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии из медицинских учреждений выписаны 171292 человека. За минувшие сутки выздоровели и выписаны 3975 южноуральцев.

«От COVID-19 за прошедшие сутки скончались 18 пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на коронавирус. За период пандемии было взято 5 642 908 анализов. За последние 24 часа медики исследовали 31033 ПЦР-теста.

В эти выходные южноуральцы могут бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, а также круглосуточных пунктах вакцинации. В КРК «Мегаполис» от коронавируса прививают как взрослых, как и подростков.