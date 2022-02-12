В Челябинской области еще 5004 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 46834 пациента

На сегодняшний день, 12 февраля, в Челябинской области официально зарегистрировано 222125 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 5004 человека, в том числе 898 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях продолжают лечение 46834 пациента. Те граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 167317 южноуральцев. За прошедшие сутки выздоровели 3415 человек.

По данным регионального Минздрава, за последние сутки от COVID-19 скончались 17 пациентов.

Всего с начала пандемии медиками исследовано 5 611 875 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа взято 26913 анализов.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавируса в круглосуточных пунктах вакцинации, КРК «Мегаполис» и других крупных ТРК региона и Челябинска. В «Мегаполисе» от коронавируса прививают и подростков.