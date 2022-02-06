В Челябинской области еще 4900 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 36536 пациентов

На утро 6 февраля в Челябинской области официально зарегистрировано 194352 случая заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за последние сутки положительный результат ПЦР-теста получили 4900 южноуральцев, в том числе 787 школьников.

«На сегодняшний день в больницах на лечении остаются 36536 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За период пандемии выздоровели и выписаны из медучреждений 149939 южноуральцев. За минувшие сутки выписаны 1208 человек.

Согласно статистике регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 14 пациентов.

Всего с начала пандемии медиками взят 5 476 571 анализ на коронавирус. За последние 24 часа исследовано 22188 ПЦР-тестов.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от ковида в крупных ТРК региона, торговых комплексах, дворцах культуры и круглосуточных пунктах вакцинации. С полным списком адресов и графиком работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.