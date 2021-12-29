В Челябинской области еще 490 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 29 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 490 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 145 тысяч 820 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 498 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 135 тысяч 831 южноуралец. На лечении остается 2 тысячи 697 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 28 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7230 южноуральцев.

Челябинский врач назвал четыре запрещенных продукта для переболевших коронавирусом — Дмитрий Тарасов советует отказаться от них в новогоднюю ночь.



Кому жаловаться на усталость и туман в голове после коронавируса — углубленная диспансеризация в Челябинской области продолжится и в 2022 году.