За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 17 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 475 положительных результатов, среди заболевших есть один школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 146 тысяч 778 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.
Накануне из больниц выписали 578 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 136 тысяч 981 южноуралец. На лечении остается 2 тысячи 451 человек.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 28 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7284 южноуральца.Напомним, в Челябинской области с 31 декабря по 9 января продолжится вакцинация от коронавируса. В эти дни будут работать более 40 пунктов. Рассказываем, где можно поставить прививку.