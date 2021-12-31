В Челябинской области еще 475 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 31 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 17 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 475 положительных результатов, среди заболевших есть один школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 146 тысяч 778 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 578 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 136 тысяч 981 южноуралец. На лечении остается 2 тысячи 451 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 28 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7284 южноуральца.