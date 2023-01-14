В Челябинской области еще 46 человек заразились коронавирусом за сутки

На лечении остаются более 500 пациентов

Сегодня, 14 января, в Челябинской области официально зарегистрировано 396808 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки положительный результат ПЦР-теста получили 46 южноуральцев, в том числе три школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на лечении остаются 565 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические проявления заболевания, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии коронавируса выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 386718 человек. За минувшие сутки победили болезнь 26 южноуральцев.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались два пациента»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии ковида жители Челябинской области сдали 8 100 265 анализов на коронавирус. За последние 24 часа протестировано 5 783 человека.

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