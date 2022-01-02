В Челябинской области еще 445 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 2364 пациента

На утро 2 января в Челябинской области официально зарегистрирован 147691 случай заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 445 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах на лечении остаются 2364 пациента. Граждане, не имеющие клинических признаков болезни и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За последние сутки от COVID-19 скончались 26 южноуральцев.

Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 137928 человек. За прошедшие сутки выздоровели 468 южноуральцев.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. Всего медиками было исследовано 5 001 857 ПЦР-тестов. За последние 24 часа протестировано 4292 человека.

В новогодние праздники южноуральцы могут бесплатно поставить прививку от COVID-19. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов смотрите в нашем материале.