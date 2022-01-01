В Челябинской области еще 468 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 1 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 468 положительных результата, среди заболевших два школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 147 тысяч 246 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 479 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 137 тысяч 460 южноуральцев. На лечении остается 2 тысячи 413 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7311 южноуральцев.

Десять новых кислородных станций установят в больницах Челябинской области.



Южноуральцы могут привиться от коронавируса в новогодние праздники — адреса прививочных пунктов опубликованы на нашем сайте.

