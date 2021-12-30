В Челябинской области еще 483 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 30 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 483 положительных результата, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 146 тысяч 303 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 572 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 136 тысяч 403 южноуральца. На лечении остается 2 тысячи 582 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 26 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7256 южноуральцев.