В Челябинской области еще 436 человек заразились коронавирусом за сутки

На лечении остаются 13193 пациента

На утро 24 октября в Челябинской области официально зарегистрировано 107350 случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 436 южноуральцев, включая двоих школьников.

«В больницах на лечении остаются 13193 человека. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

За минувшие сутки из медучреждений выписаны 198 человек. Всего с начала пандемии выздоровел и выписан из больниц 88801 южноуралец.

За прошедшие сутки, согласно статистике Минздрава, от COVID-19 скончались 30 пациентов.

Южноуральцы продолжают сдавать анализы на коронавирус. С начала пандемии медиками проведено 4 188 128 исследований. За минувшие 24 часа протестировано 15606 человек.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона и на рынках. Полный список адресов, а также график работы передвижных лабораторий смотрите в нашем материале.