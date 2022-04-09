В Челябинской области еще 401 человек заболел коронавирусом за сутки

На лечении остаются 6092 пациента

На сегодняшний день, 9 апреля, в Челябинской области официально зарегистрировано 322605 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболел 401 человек, в том числе 29 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 6092 пациента. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 307704 южноуральца. За прошедшие сутки выписаны 552 человека.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за последние сутки скончались семь пациентов.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на COVID-19. Всего с начала пандемии медиками исследовано 6 450 725 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа протестировано 10252 южноуральца.

В Челябинскую область пришел новый штамм коронавируса — стелс-омикрон. По словам эпидемиологов, он не вызовет нового всплеска заболеваний, однако летальный исход от него возможен. Подробнее о новых штамме и волне коронавируса — в нашем материале.