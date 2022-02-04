За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 19 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 4697 положительных результатов, среди заболевших 666 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 184 тысячи 98 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 797 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 147 тысяч 774 южноуральца. На лечении остается 28 тысяч 474 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 14 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7788 южноуральцев.

В Челябинске ковидная поликлиника начала круглосуточный прием горожан.

Куда челябинцам обращаться при подозрении на коронавирус — разбираемся, чем помогут в поликлинике по месту жительства, в ковидном центре и в пункте ПЦР‑тестирования на ковид.