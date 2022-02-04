Накануне из больниц выписаны 797 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 147 тысяч 774 южноуральца. На лечении остается 28 тысяч 474 человека.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 14 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7788 южноуральцев.
В Челябинске ковидная поликлиника начала круглосуточный прием горожан.
Куда челябинцам обращаться при подозрении на коронавирус — разбираемся, чем помогут в поликлинике по месту жительства, в ковидном центре и в пункте ПЦР‑тестирования на ковид.