Накануне, 16 августа, скончался 21 пациент с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушел из жизни 3727 пациент с коронавирусом.
На лечении остаются 6682 человека. С начала пандемии болезнь победили 70 705 южноуральцев. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 278 пациентов.
В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В Челябинске, к примеру, первой дозой вакцины привиты уже 290 137 тысяч, за прошедшие сутки за вакцинацией первой дозой обратились 1467 челябинцев. Вторую дозу вакцины приняли уже 234 тысячи горожан, за сутки —1868 человек. Перед началом учебного года активная прививочная кампания началась среди педагогов и работников образования. На этой неделе стартует организационная работа по вакцинации студентов.
В минувшие выходные 1618 жителей Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации. 15 августа в Челябинскую область прибыли 25 950 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» и 10 500 доз «Спутника Лайт». В ближайшие дни препарат направится во все медицинские учреждения региона.