В Челябинской области еще 3854 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 46255 пациентов

На утро 20 февраля в Челябинской области официально зарегистрировано 258262 случая заболевания коронавирусом. По данным регионального Минздрава, за последние сутки положительный результат ПЦР-тестов получили 3854 южноуральца, включая 269 школьников.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях на лечении остаются 46255 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 203889 южноуральцев. За минувшие сутки выписаны 4492 человека.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 18 пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. Так, за прошедшие 24 часа медиками исследован 23001 тест. Всего с начала пандемии проведено и исследовано 5 803 240 анализов.

Напомним, в эти выходные поставить прививку от коронавируса можно в крупных ТРК региона, торговых центрах, дворцах культуры и круглосуточных пунктах вакцинации. С полным списком адресов и графиком работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.