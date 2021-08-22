В Челябинской области еще 379 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 7039 пациентов

В Челябинской области за прошедшие сутки COVID-19 заболели 379 человек. По данным пресс-службы регионального Минздрава, на сегодняшний день, 22 августа, официально зарегистрировано 83059 случаев заболевания коронавирусом.

Согласно статистике, в региональных больницах на лечении остаются 7039 человек. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей.

«За прошедшие сутки выписаны 280 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровел и выписан из больниц 72171 человек»,— уточнили в региональном Минздраве.

За сутки от ковида скончались 18 южноуральцев.

С начала пандемии медики провели 3 094 155 исследований методами ИФА и ПЦР. За прошедшие сутки тесты сдал 12361 южноуралец.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно вакцинироваться в крупных ТРК региона, садовых товариществах и парках. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий смотрите в нашем материале.