В Челябинской области еще 377 человек заразились коронавирусом за сутки

Лечение продолжают 7573 пациента

На утро 29 августа в Челябинской области официально зарегистрировано 85702 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки коронавирусом заболели 377 человек. Обновленную статистику опубликовал региональный Минздрав.

По данным ведомства, на сегодняшний день в региональных больницах на лечении находятся 7573 человека. Те южноуральцы, у которых нет клинических признаков болезни, а также хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей.

«За прошедшие сутки из ковидных госпиталей выписаны 279 южноуральцев. Всего с начала пандемии 74126 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 19 пациентов.

Южноуральцы продолжают сдавать тесты на коронавирус методами ИФА и ПЦР. Всего с начала пандемии южноуральцы сдали 3 175 018 анализов, 14784 из них — за минувшие сутки.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут вакцинироваться в крупных ТРК региона, церкви и на вокзале. Полный перечень адресов, а также график работы передвижных лабораторий, читайте в нашем материале.