В Челябинской области еще 377 человек заразились коронавирусом за сутки

Лечение продолжают 7494 пациента

На сегодняшний день, 28 августа, в Челябинской области официально зарегистрировано 85325 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки COVID-19 заразились 377 человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях остаются 7494 пациента. Они получают необходимое лечение. Граждане, не имеющие признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в Минздраве.

Согласно статистике, за минувшие сутки выздоровели и выписаны из медучреждений 278 южноуральцев. Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 73847 человек.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 22 человека»,— добавили в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса медиками проведено 3 160 234 исследования методами ПЦР и ИФА. За минувшие сутки протестировано 13417 южноуральцев.

Традиционно в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, на вокзале и в церкви. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.