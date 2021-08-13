В Челябинской области еще 375 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 13 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 375 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 79 тысяч 621 человек. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 12 августа, скончались 19 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3648 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 6369 человек. С начала пандемии болезнь победили 69 569 южноуральцев. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 253 пациента.

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где сделать прививку можно в ближайшие выходные, 14 и 15 августа.



Статистика по вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Челябинской области говорит сегодня о том, что 682 680 человек уже получили прививку. Но остаются муниципалитеты-аутсайдеры, где вакцинация проходит неактивно. При этом область регулярно получает новые партии доз вакцины.

