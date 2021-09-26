В Челябинской области еще 374 человека заразились коронавирусом за сутки

На лечении остаются 9645 пациентов

На утро 26 сентября в Челябинской области официально зарегистрировано 96017 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки тесты показали положительный результат у 374 человек, включая одного школьника. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях остаются 9645 пациентов. Они получают необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки или хронические заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— добавили в ведомстве.

За минувшие сутки выздоровели и выписаны из медучреждений 278 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 81766 южноуральцев.

По данным статистики регионального Минздрава, за сутки от COVID-19 скончались 22 человека.

Южноуральцы продолжают сдавать тесты на коронавирус. Так, за последние 24 часа медики обработали 14125 тестов. Всего с начала пандемии проведено 3 519 539 исследований.

Напомним, в эти выходные жители региона могут бесплатно поставить прививку от ковида в крупных ТРК и на рынках. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий читайте в нашем материале.