В Челябинской области еще 374 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 1 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 374 положительных результата. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 86 тысяч 827 человек. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На лечении остаются 7 тысяч 790 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 280 пациентов, всего с начала пандемии болезнь победили 74 тысячи 967 южноуральцев.

Накануне, 31 августа, от COVID-19 скончались 22 пациента. За весь период пандемии от инфекции умерли 4028 южноуральцев.

В регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Минздрав Челябинской области сообщил о поступлении в Челябинскую область очередной крупной партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Препарат, больше известный под торговой маркой «Спутник V», уже получили медицинские учреждения области.