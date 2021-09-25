В Челябинской области еще 372 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остается 9571 южноуралец

На сегодняшний день, 25 сентября, в Челябинской области официально зарегистрировано 95643 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 372 человека, включая четверых школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в медучреждениях на лечении остается 9571 южноуралец. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 275 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 81488 южноуральцев.

«От COVID-19 за сутки скончались 23 человека»,— добавили в Минздраве Челябинской области.

Всего за период пандемии коронавируса медиками проведено 3 505 414 исследований методами ИФА и ПЦР. Еще 16337 анализов взяли за минувшие сутки.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона, на железнодорожных вокзалах и рынках. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.