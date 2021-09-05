В Челябинской области еще 371 человек заболел коронавирусом за сутки

Среди зараженных — два школьника

На утро 5 сентября в Челябинской области официально зарегистрировано 88316 случаев заболевания коронавирусом. Согласно статистике регионального министерства здравоохранения, за сутки заболел 371 южноуралец, в том числе два школьника.

По данным ведомства, на сегодняшний день в медучреждениях остаются 8117 человек. Те южноуральцы, которые не имеют клинических признаков болезни, а также хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей.

«За прошедшие сутки выписаны 272 человека. Всего 76044 пациента выздоровели и выписаны из больниц»,— сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За сутки от коронавируса скончались 20 южноуральцев.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на COVID-19. Так, всего медики провели 3 259 517 исследований методами ИФА и ПЦР, 13184 из которых — за прошедшие сутки.

Напомним, в эти выходные в крупных ТРК региона, парках, рынках и на железнодорожных вокзалах можно поставить прививку от коронавируса. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий читайте в нашем материале.