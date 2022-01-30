В Челябинской области еще 3223 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 13252 пациента

На утро 30 января в Челябинской области официально зарегистрировано 165300 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за последние сутки положительный результат ПЦР-теста получили 3223 человека, в том числе 557 школьников.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях продолжают лечение 13252 пациента. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За период пандемии коронавируса выздоровели и выписаны из больниц 144255 человек. За минувшие сутки выписаны 952 южноуральца.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались десять пациентов»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии медиками исследовано 5 351 322 ПЦР-теста. За последние 24 часа взято 17745 анализов.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, торговых центрах, домах культуры, а также в круглосуточных пунктах вакцинации. Полный список адресов и графики работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.