В Челябинской области еще 321 человек заболел коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 7 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 321 положительный результат, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 149 тысяч 550 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 354 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 140 тысяч 032 южноуральца. На лечении остается 1 тысяча 983 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 28 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7473 южноуральца.