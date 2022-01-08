В Челябинской области еще 299 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются менее двух тысяч пациентов

На сегодняшний день, 8 января, в Челябинской области официально зарегистрировано 149849 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 299 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях на лечении остаются 1959 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

По данным Минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 26 человек.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из больниц 140329 южноуральцев. За последние сутки выписаны 297 пациентов.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. За период пандемии медиками исследовано 5 047 327 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа протестировано 9013 человек.

В длинные новогодние праздничные дни южноуральцы могут бесплатно поставить прививку от COVID-19. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.