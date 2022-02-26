В Челябинской области еще 2784 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 38280 пациентов

На сегодняшний день, 26 февраля, в Челябинской области официально зарегистрировано 277457 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 2784 человека, в том числе 211 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях продолжают лечение 38280 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют клинические проявления заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 1776 южноуральцев. Всего за весь период пандемии выписано 230938 человек.

По данным регионального Минздрава, от COVID-19 за прошедшие сутки скончались 15 пациентов.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на коронавирус. Так, за минувшие 24 часа медики взяли 19369 анализов. Всего с начала пандемии исследовано 5 908 624 ПЦР-тестов.

В эти выходные бесплатно поставить прививку от коронавируса можно в крупных ТРК региона, торговых центрах, домах культуры и круглосуточных пунктах вакцинации. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.