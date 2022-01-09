В Челябинской области еще 275 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1945 пациентов

На утро 9 января в Челябинской области официально зарегистрировано 150124 случая заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, положительный результат за последние сутки получили 275 человек.

«На сегодняшний день в больницах продолжают лечение 1945 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего за период пандемии выздоровел и выписан из медучреждений 140591 южноуралец. За минувшие сутки выписаны 262 человека.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 27 пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

С начала пандемии медиками взято 5 059 155 анализов на коронавирус. За последние 24 часа исследовано 11828 ПЦР-тестов.

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