В Челябинской области еще 2615 человек заболели коронавирусом за сутки

36695 пациентов продолжают лечение

На утро 27 февраля в Челябинской области официально зарегистрировано 280072 случая заболевания коронавирусом. По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 2615 человек, в том числе 203 школьника.

«На сегодняшний день в медицинских учреждениях продолжают лечение 36695 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из больниц 235124 южноуральца. За минувшие сутки выздоровели 4186 человек.

«За последние сутки от COVID-19 скончались 14 пациентов»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии медиками исследовано 5 934 223 ПЦР-теста. За прошедшие 24 часа протестировано 25599 южноуральцев.

Напомним, в эти выходные в крупных ТРК региона, торговых центрах и круглосуточных пунктах вакцинации можно бесплатно поставить прививку от коронавируса. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.