В Челябинской области еще 254 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 4290 пациентов

На утро 16 апреля в Челябинской области официально зарегистрирован 324871 случай заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 254 человека, в том числе 26 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 4290 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровел и выписан из больниц 311741 южноуралец. За прошедшие сутки выписано 383 человека.

По данным Минздрава Челябинской области, за последние сутки от COVID-19 скончались два пациента.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. Так, за минувшие 24 часа медики исследовали 10176 ПЦР-тестов. За весь период пандемии взято 6 526 805 анализов.

В эти выходные поставить прививку от COVID-19 можно в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.