В Челябинской области еще 250 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 18 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 250 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 152 тысячи 126 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.



Накануне из больниц выписали 73 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 142 тысячи 274 южноуральца. На лечении остаются 2146 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 9 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7644 южноуральца.

В Челябинской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом в понедельник, 17 января, заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Новый штамм, как рассказал бывший главный эпидемиолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов, отличается от предшественников высокой скоростью распространения, коротким инкубационным периодом, умением «уходить» от защитных антител и специфическими особенностями течения болезни.

Пациентов с коронавирусом и ОРВИ на Южном Урале начали выборочно тестировать на «омикрон» в декабре 2021 года. Новый штамм совсем недавно появился в России и обладает большой патогенностью. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

Также челябинцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.